Дружба помогает обезьянам жить дольше

Тесные социальные связи оказались секретом внушительной продолжительности жизни макак, живущих на островке рядом с Пуэрто-Рико.

Биологи на протяжении семи лет изучали социальные связи самок макак-резусов. В ходе эксперимента ученые исследовали повседневное общение подопытных с другими обезьянами, наличие социальных связей с «друзьями», то есть, наиболее близкими представителями коллектива, совместную деятельность макак и их взаимодействие в крупных группах.

Результаты показали, что тесное общение и стабильные дружеские отношения увеличивают продолжительность жизни макак на 11%. Отметим, что другие типы социального взаимодействия не оказали столь благоприятного воздействия на животных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученым удалось найти «генетические часы», определяющие продолжительность жизни позвоночных существ, включая человека.