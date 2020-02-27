В Петербурге суд приостановил строительство «коричневой» ветки метро

В Петербурге суд приостановил строительство &#171;коричневой&#187; ветки метро
Метро. Фото: Baltphoto

В Северной столице затягивается строительство «коричневой» ветки метро . Арбитражного суд приостановил стройработы.

Соответствующее решение было принято из-за иска «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) к комитету по госзаказу, комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и АО «Метрогипротранс».

Как сообщает «Коммерсантъ», представители компании были несогласны с тем, что контракт на проектирование «ушел» к конкуренту «Метрогипротранс».

Подрядчик уже получил за работы 61,2 млн рублей. Но позже суд удовлетворил требования ЛМГТ о введении обеспечительных мер по контракту и приостановил исполнение.

Кроме того, ЛМГТ подало иск к УФАС, посчитав отказ в участии в конкурсе несправедливым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в петербургских автобусах появятся разовые билеты в новом дизайне.

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