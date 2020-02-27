Блогерша лишилась права опеки над детьми, закрутив роман с 20-летним пасынком

Блогерша лишилась права опеки над детьми, закрутив роман с 20-летним пасынком
Подписчики поддерживают Марину в этой неоднозначной ситуации. Фото: Instagram @marina_balmasheva

Автор личного блога в Instagram, жительница Краснодарского края Марина Балмашева лишилась права опеки над детьми из-за отношений с взрослым сыном её бывшего супруга.

У 35-летней Марины пятеро детей. При этом, отмечает блогерша, о сложившейся ситуации она узнала совершенно случайно, когда попросила экс-мужа привезти детей, а он отказался. После резонансного заявления об уходе от супруга к его старшему сыну от первого брака, которое Марина сделала две недели назад, многие сочли правильным решение органов опеки.

Сама блогерша объясняет, что никаким образом не нарушала закон. Она отвергла все претензии по «совращению» пасынка, которого воспитывала в течение 10 лет, и отметила, что официально не усыновляла молодого человека. Марина считает, что поводом для лишения её прав опеки стали публикации в социальных сетях, а не отношения с 20-летним.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что союз Павла Прилучного и Агаты Муцениеце официально распался.

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