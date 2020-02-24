«Даже верить в это не хочу»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Известная звездная пара актеров Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе. Об этом в своем Instagram-аккаунте написал сам актер, отметив, что они с Агатой останутся друзьями.
По словам Прилучного, красивую историю любви нужно вовремя закончить, поэтому они с Муцениеце решили ее завершить. Пара попросила быть лояльными к их решению, а также поддержать.
«Мы всегда будем родными друг другу людьми. Наши отношения остаются дружескими», — написал Павел на своей страничке в Instagram.
Фанаты артистов не могут поверить в произошедшее. Подписчики признаются, что печальное известие очень сильно расстроило их.
«Грустно. Очень грустно. Пусть у вас все будет хорошо», — написала подписчица.
«Правда красивая история любви», — прокомментировала поклонница.
«Даже верить в это не хочу», — написал подписчик.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Павел Прилучный удивил поклонников своей худобой.