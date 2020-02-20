Павел Прилучный удивил поклонников своей худобой

Павел Прилучный удивил поклонников своей худобой
Актер пообещал чаще выкладывать фото- и видеозаписи со съемочной площадки. Фото: Instagram @bugevuge

Популярный актер Павел Прилучный в своем личном блоге поделился фотографиями со съемок нового фильма Тимура Бекмамбетова в вертикальном формате.

В первой кинокартине нового формата под названием «Фау-2: Побег из ада» Прилучный исполняет главную роль. Фильм, снимающийся специально для просмотра на смартфонах, повествует о побеге советского летчика Михаила Девятаева из фашистского плена.

Для съемок Павлу пришлось кардинально изменить свою внешность и значительно похудеть. Прототип героя Прилучного на момент побега весил около 39 килограмм, Павел сбросил 20 кг. Актер признался, что ему трудно вживаться в такую сложную и тяжелую роль. Кроме того, ему сложно удерживать диету — поскольку фильм снимается на холоде, постоянно хочется «согреться» едой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки проекта Бекмамбетова проходят в Кронштадте.

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