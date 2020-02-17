В Кронштадте Бекмамбетов снимает фильм о советском летчике

Лента расскажет о подвиге летчика, который смог сбежать из немецкого плена в 1945 году.

Об этом стало известно сегодня, 17 февраля. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». Первый съемочный день фильма под названием «Побег из ада» прошел в Кронштадте. Участники процесса заявили, что сейчас в городе как раз подходящая атмосфера и погода. Отмечается, что Михаилу Деватаеву, который попал в плен в июле 1944 года, удалось почти невозможное – он вместе с другими заключенными смог захватить немецкий самолет и сбежать. Благодаря им, удалось также оставить фашистов без их разработок баллистических ракет – они хранились на борту.

Главную роль в фильме играет актер Павел Прилучный. Его снимают в полный рост – лента будет «вертикальной», рассказывает режиссер Тимур Бекмамбетов.

«Это придумывание нового языка. Никто так не делал»,

— заверил автор картины, поясняя, что такой формат удобен для современного человека, который привык пользоваться смартфоном.

Видео: ЛенТВ24

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти проходят съемки фильма с Дмитрием Нагиевым в главной роли.