В Ленобласти проходят съемки фильма с Дмитрием Нагиевым в главной роли

Премьера намечена на октябрь 2020 года. Фото: vk.com/public113272656

Премьера намечена на октябрь 2020 года. Фото: vk.com/public113272656

В Выборгском районе Ленинградской области стартовали съемки комедии с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Картина получила название «Спасите Колю!».

О начале съемок в городе Высоцк рассказали в сообществе «ШоуБиз наизнанку | Богатые и знаменитые» в социальной сети «Вконтакте». По информации интернет-пользователей, исполнительницей главной женской роли стала Анна Родоная. Режиссером картины является Дмитрий Губарев.

Фильм повествует о конфликте грозного офицера (вероятно, герой Нагиева) с дочерью Машей. Девушка борется за личное счастье и свободу, однако ни один из поклонников Маши не выдерживает «проверки», устраиваемой отцом с тяжелым характером.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «король ужасов» Стивен Кинг разрешил российской школьнице снять короткометражку по его рассказу, продав права на экранизацию за 1 доллар.