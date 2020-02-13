Стивен Кинг объяснил, почему разрешил россиянке снять фильм по его рассказу

Стивен Кинг объяснил, почему разрешил россиянке снять фильм по его рассказу
Стивен Кинг. Фото: @stephenking/instagram

Писатель очень рад за школьницу и надеется, что работа будет хорошей.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщает «Царьград». Писатель Стивен Кинг подтвердил, что продал девочке из Томска права на экранизацию своего рассказала всего за один доллар. Он даже объяснил, почему решил так сделать – Кинг убежден, что нужно всегда протягивать руку помощи новичкам. Писатель напомнил, что и сам однажды был неизвестным автором. Кинг надеется, что экранизация «Женщины в комнате» будет успешной.

Напоминаем, что снимать фильм будет Диана Костыркина из Томска. Она отправила заявку и почти сразу получила разрешение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния». Он заявил, что еще при ознакомлении со сценарием понял, что сиквел выйдет удачным. Кингу понравился подход режиссера Майка Флэнагана, а вот первой частью, над которой трудился Стэнли Кубрик, он остался крайне недоволен.

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