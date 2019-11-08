Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния»

Писатель остался доволен работой съемочной группы и советует людям сходить на фильм.

Премьера фильма «Доктор Сон», который является продолжением «Сияния», в России состоялась 7 ноября, а ее мировая премьера состоялась еще 31 октября. Писатель Стивен Кинг, чьи истории и легли в основу сюжета, уже ознакомился с картиной и поделился своим мнением. Он заявил, что еще при ознакомлении со сценарием понял, что сиквел выйдет удачным. Кингу понравился подход режиссера Майка Флэнагана, а вот первой частью, над которой трудился Стэнли Кубрик, он остался крайне недоволен.

Напоминаем, что книга «Доктор Сон» вышла шесть лет назад. В картине рассказывается о жизни подросшего Дэнни Торренсе, который вынужден защищать девочку от группы охотников за одаренными детьми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Стивен Кинг считает, что Трамп ужаснее его романов. Кинг отметил, что реальность жизни страшнее, чем все его книги.