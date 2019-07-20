Стивен Кинг считает, что Трамп ужаснее его романов

Кинг отметил, что реальность жизни страшнее, чем все его книги. Фото: wikipedia.org

Кинг отметил, что реальность жизни страшнее, чем все его книги. Фото: wikipedia.org

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что нашел в жизни нечто, более страшное, чем его истории.

Об этом он рассказал в видео для Now This News. Писатель ужастиков ответил на вопрос о том, считает ли он президентство американского лидера Дональда Трампа страшнее, чем его романы: «Да, я думаю, что это страшнее. Это так». Кинг отметил, что реальность жизни страшнее, чем все его книги.

Кинг также согласился с тем, что есть сходство в его романе 1979 года и кинофильме 1983 года «Мертвая зона», в котором один из героев — мошенник в сфере недвижимости, в последствии ставшим политическим демагогом, с нынешним обитателем Белого дома. «Я был в некотором роде убежден, что, возможно, возникнет такой политик, который захватит воображение американского народа. И это произошло», — говорит Кинг.

Писатель также отметил, что его герой Грег Стиллсон начал проводить политические митинги скорее в шутку, но затем увлекся и даже привлек байкеров на сборах в качестве защиты — и это очень напоминает действующего президента США.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Трамп и Mozilla Firefox соперничают за звание “Интернет-злодея”.