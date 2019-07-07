Трамп и Mozilla Firefox соперничают за звание “Интернет-злодея”

Трампа номинировали из-за торговой войны с Китаем. Фото: pixabay.com
Трампа номинировали из-за торговой войны с Китаем. Фото: pixabay.com

Браузер могут научить обходить блокировки сайтов и родительский контроль.

В Великобритании выбирают “злодеев” и “героев” Интернета 2019 года. Главными претендентами на звание “негодяя” считают президента США и интернет-браузер Mozilla Firefox.

Браузер от компании Mozilla, возможно, скоро научат обходить государственные блокировки сайтов и родительский контроль, сообщает ISPA – ассоциация Интернет-провайдеров Великобритании. Поставщики услуг уверены, что новый сервис браузера — пока недоступный — ставит под угрозу безопасность Интернета. Несомненно, эти новости заинтересуют и Роскомнадзор России, если браузер все-таки внедрит подобные функции.

Трамп номинирован на антипремию за торговую войну с Китаем, которая ведет к глобальным проблемам управления цепями поставок. “Победителя” премии назовут 11 июля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Британия выделит $22,5 млн на борьбу с ложными новостями.

firefox mozilla браузер великобритания злодей интернет премия трамп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ресторане Петербурга, где отравились китайцы, нашли тараканов
Роспотребнадзор проверил магазин с опарышами в пирожках
Последние самолеты завершают рейсы между Россией и Грузией
Сутормин во вторник начнется тренироваться с “Зенитом”
Водители маршруток моют канистры из-под дизеля в Ижоре
Трамп и Mozilla Firefox соперничают за звание “Интернет-злодея”
Неизвестные напали на мужчину во Всеволожске
С грифонов Банковского моста уже слезает позолота