Британия выделит $22,5 млн на борьбу с «ложными новостями»

Средства направят на поддержку свободы выражения в Западных Балканах, для стимулирования формирования независимого контента. Фото: Pixabay

Средства направят на поддержку свободы выражения в Западных Балканах, для стимулирования формирования независимого контента. Фото: Pixabay

Средства будут направлены на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе, посредством поддержки независимых журналистов и СМИ.

В течение трех лет власти Великобритании выделят £18 млн на борьбу с фейковыми новостями на востоке Европы и на поддержку независимых СМИ на территории Западных Балкан, заявляется на сайте правительства Великобритании.

Средства направят на поддержку свободы выражения в Западных Балканах, для стимулирования формирования независимого контента. Таким образом, финансирование поможет поддержать журналистов, которые работают в одних из самых репрессивных обществ.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант объяснил, что доступ к свободным медиа имеет только 10% мира. За пять лет программы финансирования планируется выделить £100 млн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Елизавета II предпочла лошадей крестинам правнука. В Виндзорском замке в узком кругу крестили Арчи — сына принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Прабабушка ребенка Елизавета II в это время осматривала своих лошадей.