Елизавета II предпочла лошадей крестинам правнука

Крестины Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора — таково полное имя младенца. instagram.com/@sussexroya
Крестины Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора — таково полное имя младенца. instagram.com/@sussexroya

Сегодня в Виндзорском замке в узком кругу крестили Арчи — сына принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл. Прабабушка ребенка Елизавета II в это время осматривала своих лошадей.

Чета герцогов Сассекских первоначально запланировала церемонию крещения сына на 5 июля, однако потом ее перенесли на день вперед, чтобы на крестины смог приехать дедушка младенца принц Чарльз. Однако это решение лишило торжество присутствия главы королевского британского семейства. Дело в том, что у 93-летней Елизаветы II на этот день уже была запланирована поездка в Сандрингем с принцем Филиппом для обозрения королевских конюшен, и королева не стала ее отменять.

Полное имя восьмого правнука Елизаветы II — Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Церемонию крещения проводил архиепископ Кентерберийский, приглашенных насчитывалось всего 25 человек. Крестной двухмесячного малыша стала американская теннисистка Серена Уильямс.

Королевская семья уже опубликовала первые снимки с крестин с своем инстаграмме.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына.

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