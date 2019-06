Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет. Об этом сообщает газета Mirror.

Супруги приняли участие в военном параде Trooping the Colour, которым традиционно отмечают день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Her Majesty is joined by The Duchess of Cornwall, The Duchess of Cambridge and The Duke and Duchess of Sussex #TroopingtheColour. pic.twitter.com/mpRJ0r5NvX

— The Royal Family (@RoyalFamily) 8 июня 2019 г.