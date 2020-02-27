На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус

Ни одного случая заражения коронавирусом на Кубани пока не зарегистрировано. Фото: pixabay.com

Ни одного случая заражения коронавирусом на Кубани пока не зарегистрировано. Фото: pixabay.com

На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.

Под особый контроль врачей попали все, кто недавно вернулся из Китая или контактировали с гражданами КНР, а также иностранцы. При этом на территории Кубани, к счастью, пока не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом, отмечает «Интерфакс-Юг».

При этом большинство жителей Кубани, оказавшихся в группе риска, уже сдали все необходимые анализы и прошли двухнедельный карантин. Никто из них не является носителем опасной инфекции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы, ехавшие на автобусе Lux Express в Таллинн, передвигались на том же автобусе, на котором ранее в Эстонию прибыл зараженный коронавирусом человек. В Таллинн он приехал из столицы Латвии, Риги.