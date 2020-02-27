Петербуржцы оказались в автобусе, на котором ехал больной коронавирусом

Петербуржцы ехали на том же автобусе, что и больной пассажир. Фото: unsplash.com

Петербуржцы ехали на том же автобусе, что и больной пассажир. Фото: unsplash.com

Петербуржцы стали пассажирами автобуса Lux Express после того, как на нем в Эстонию приехал зараженный коронавирусом человек.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе транспортной компании. Больной пассажир прибыл в Таллин из Риги вечером 26 февраля. В этот же день автобус отправили в Петербург, а утром 27 февраля обратно в Таллин.

О том, что один из пассажиров был заражен коронавирусом, в Lux Express узнали больше через 12 часов. На тот момент автобус уже выдвинулся из Таллина в Петербурге, пишет «Мойка78».

«Автобус дважды за это время проходил плановые клининговые работы, мойку, уборку, и в Таллине и в Петербурге», — подчеркнули в пресс-службе.

Компания приняла решение снять автобус с линии и отправить его на дополнительную дезинфекцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Эстонии подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа. Больным оказался иранский гражданин, который постоянно проживает в Эстонии. Мужчину изолировали и направили на лечение.