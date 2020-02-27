В Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

По всему миру сейчас активно создаются вакцины против коронавируса. Фото: pixabay

По всему миру сейчас активно создаются вакцины против коронавируса. Фото: pixabay

В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом.

Вирус подхватил постоянный житель Эстонии, который не является ее гражданином, сообщает телеканал ETV. Вечером 26 февраля он вернулся в Эстонию из Ирана. Скорее всего мужчина является иранским гражданином. Сейчас мужчина находится в изоляции.

Напомним, из-за роста числа заразившихся коронавирусом в Иране Россия с 28 февраля вводит запрет на выдачу виз его гражданам, за исключением деловых и гуманитарных виз. При этом авиасообщение с Ираном прекращено не будет.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

На сегодняшний день новым типом коронавируса в Китае заражены более 32 495 человек. Число жертв выросло до 2 774. При этом 32 495 вылечились и выписаны из больниц.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.