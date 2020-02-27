Стали известны цены на новые полноприводные Toyota Camry

В Америке продажи новой модели стартуют уже в марте. Фото: www.toyota.ru

В Америке продажи новой модели стартуют уже в марте. Фото: www.toyota.ru

Несмотря на то, что презентовали новую, полноприводную модель Toyota Camry еще в ноябре прошлого года, стоимость машины стала известна только сейчас.

К счастью, седан подорожал лишь на 92 тысячи рублей, что для такой модели совсем некритичная разница в цене. Эксперты предполагали более серьезный взлет стоимости, на пару-тройку сотен тысяч рублей. На сегодняшний день в Соединенных Штатах за новую Toyota Camry придется выложить минимум 1,73 млн рублей ($26 370). В самой дорогой комплектации автомобиль обойдется чуть дороже 2 млн рублей.

Отметим, что на территории РФ есть собственный завод по сборке Toyota. Предприятие находится в Санкт-Петербурге, в районе поселка Шушары. Однако привезет ли компания Camry AWD в Россию, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в список регионов для тестирования беспилотных автомобилей.