В Петербурге может уменьшиться количество гайд-парков

По мнению властей, они не актуальны для города.

В пятницу в Законодательном собрании обсуждались поправки в закон о митинге. По мнению и.о заместителя председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Андрея Воробьева, нет необходимости в большом количестве гайд-парков. В связи с этим, он предложил уменьшить их количество с 8 до 4.

По словам Воробьева, изучив все мероприятия, прошедшие в 2019 году, стало ясно, что больше 4 парков не используется.

Он подчеркнул, что жителей города, в правах на выражения своего мнения в формате митинга, не ограничивает количество гайд-парков. Все граждане всегда могут приходить в разрешенные места. Кроме того, порой выбранные властями места, не устраивают организаторов мероприятий. В пример был приведен Удельный парк. Его слова приводит Интерфакс.

Помимо этого, депутат рассказал, что в Москве гайд-парк и вовсе один. На это депутат КПРФ Ольга Ходунова высказала свое возражение, сказав, что сравнивать столицы неуместно. Ведь в Москве власти гораздо лояльнее к подобным мероприятиям.

Второе чтение поправок состоится 4 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Горсуд отказался возвращать гайд-парк на Марсово поле.