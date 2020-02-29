Дверь-карусель ТРК «Невский Центр» отправила пожилого петербуржца в больницу

Дверь-карусель ТРК «Невский Центр» отправила пожилого петербуржца в больницу
Иногда подобный способ входа может представлять опасность. Фото: Pixabay

Сейчас 82-летний мужчина находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Мужчина пытался пройти в торговый комплекс «Невский», но не обратил внимание, что одна из дверных лопастей вот-вот закроет проход в одно из отделений карусельной двери. В результате полученного удара, мужчина упал. Врачи диагностировали у него закрытую черепного-мозговую травму и ушиб головного мозга. Об этом сообщает 78.ru.

В больницу же он отправился сегодня, 29 февраля. А сам инцидент случился 27 февраля.

По факту несчастного случая проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой водитель сбил пенсионера на Олека Дундича, пешеход получил тяжелые травмы. За рулем был 1-летний водить, который сбил 83-летнего пожилого мужчину. Пенсионер тяжело травмирован. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

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