Кокорин признался, что ему нравится в «Сочи»

Кокорин признался, что ему нравится в &#171;Сочи&#187;
Кокорин доволен новым клубом. Фото: скриншот VK

Футболист забыл обо всех проблемах и просто наслаждается моментом.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщает «Чемпионат». Нападающий «Сочи» Александр Кокорин рассказал, каково ему в новом клубе. Он заявил, что ему нравится в команде и что город пришелся по душе. Кокорин отметил, что недавно в Сочи температура воздуха прогрелась до плюс 20 градусов, а в это время в Москве и Санкт-Петербурге холодно. Игрок уверяет, что на него не сильно повлиял конфликт из-за аренды. Как только Кокорин оказался в «Сочи» он тут же забыл о нем и успокоился.

Напоминаем, что футболист уже сыграл в первом официальном матче за южную команду. Он даже забил гол и был назван лучшим игроком матча.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты «Локомотива» поколотили болельщика «Зенита».

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Кокорин признался, что ему нравится в «Сочи»
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