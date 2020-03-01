Фанаты «Локомотива» поколотили болельщика «Зенита»

Конфликт случился из-за сине-бело-голубого флага.

Об этом стало известно 1 марта. Обо всем сообщает «Чемпионат». Матч проходил в Северной столице – на поле встретились «Зенит» и «Локомотив» в рамках матча 20-го тура Российской премьер-лиги. Болельщику петербургской команды досталось от других фанатов, так как он оказался на трибуне «железнодорожников». Он получил серьезные повреждения – его повалили на землю и избили. Затем фанат «сине-бело-голубых» попытался украсть флаг, за что снова получил.

Непонятно, каково состояние мужчины сейчас и каковы последствия инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин забил первый гол за «Сочи». Для Кокорина этот матч — первый в составе нового клуба и первый официальный после освобождения. На поле он вышел в стартовом составе.