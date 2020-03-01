Кокорин забил первый гол за «Сочи»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин забил гол в ворота тульского «Арсенала» в матче 20-го тура чемпионата России. Мяч стал первым для него в официальной игре после выхода из СИЗО.

Команды встретились на стадионе «Фишт» в Сочи в воскресенье, 1 марта. Для Кокорина этот матч — первый в составе нового клуба и первый официальный после освобождения. На поле он вышел в стартовом составе.

Гол Кокорина позволил сравнять счет в матче с «Арсеналом». До этого одним мячом отметился игрок команды-соперника Евгений Луценко. Счет после 83 минут составляет 1:1.

Напомним, Александр Кокорин перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды. Контракт заключен на полгода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поддержал Александра Кокорина и пожелал ему забивать голы и вернуться в состав сине-бело-голубых.