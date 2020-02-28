Аршавин пожелал Кокорину забивать голы и вернуться в «Зенит»

Экс-футболист прокомментировал переход форварда в новый клуб.

Об этом стало известно 28 февраля. Обо всем рассказал Андрей Аршавин в эфире Матч ТВ. Бывший футболист «Зенита» заявил, что в этом решении нет ничего спортивного. Аршавин рассказал, что футболисту для возвращения к «сине-бело-голубым» нужно сконцентрироваться на тренировках, стараться как можно больше забивать и максимально хорошо проявлять себя на поле. Аршавин пожелал Кокорину, чтобы тот получил то, чего так хочет.

Напоминаем, что Кокорин вышел из тюрьмы и с тех пор его судьба была не решена. Он надеялся, что останется в «Зените», но его отправили играть за «Сочи». Несколько недель конфликт интересов решался и вот он все-таки согласился отправиться в аренду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Сочи» доволен игрой Кокорина. Он похвалил игрока за футбольный интеллект. Рубашко рад его большой отдаче.