Гендиректор «Сочи» доволен игрой Кокорина

Гендиректор &#171;Сочи&#187; доволен игрой Кокорина
Александр Кокорин играет теперь за "Сочи". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Он похвалил игрока за футбольный интеллект. Рубашко рад его большой отдачи.

Об этом стало известно 22 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, которым удалось поговорить с генеральным директором «Сочи» Дмитрием Рубашко. Он поделился своим впечатлением от сотрудничества с футболистом Александром Кокориным. Рубашко заявил, что весь коллектив воспрянул духом после присоединения игрока. Гендиректор «Сочи» отметил футбольный интеллект форварда, а также его отдачу и желание играть. Он «вызывает только положительные эмоции», заявил Рубашко.

Напоминаем, что Кокорин долго думал о переходе в «Сочи», но в итоге согласился. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин помог «Сочи» победить «Динамо». Футболист оформил дубль во время своего дебютного матча за новую команду.

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Гендиректор «Сочи» доволен игрой Кокорина
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