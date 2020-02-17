Кокорин помог «Сочи» победить «Динамо»

Футболист оформил дубль во время своего дебютного матча за новую команду.

Встреча «Сочи» и «Динамо» состоялась сегодня, 17 февраля. На поле вышел в том числе нападающий Александр Кокорин – это был его первый матч, в рамках которого он защищал честь южного футбольного клуба. Игроку удалось оформить дубль, благодаря чему «Сочи» увеличила разрыв, а Кристиан Нобоа стал автором третьего гола. В результате московский клуб проиграл со счетом 3:1.

Напоминаем, что игрок «Зенита» официально перешел в новый клуб в этот понедельник на правах аренды. Он будет находиться там до конца сезона. По предварительным данным, Кокорин в месяц будет зарабатывать два миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ротенберг заявил, что судьба Кокорина решится в понедельник. Он отметил, что болельщики сочинского клуба очень ждут нового форварда и будут ему рады. Также владелец «Сочи» заявил, что Кокорина хотят видеть и футболисты.