Кокорин помог «Сочи» победить «Динамо»

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Александр Кокорин играет теперь за "Сочи". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Футболист оформил дубль во время своего дебютного матча за новую команду.

Встреча «Сочи» и «Динамо» состоялась сегодня, 17 февраля. На поле вышел в том числе нападающий Александр Кокорин – это был его первый матч, в рамках которого он защищал честь южного футбольного клуба. Игроку удалось оформить дубль, благодаря чему «Сочи» увеличила разрыв, а Кристиан Нобоа стал автором третьего гола. В результате московский клуб проиграл со счетом 3:1.

Напоминаем, что игрок «Зенита» официально перешел в новый клуб в этот понедельник на правах аренды. Он будет находиться там до конца сезона. По предварительным данным, Кокорин в месяц будет зарабатывать два миллиона рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ротенберг заявил, что судьба Кокорина решится в понедельник. Он отметил, что болельщики сочинского клуба очень ждут нового форварда и будут ему рады. Также владелец «Сочи» заявил, что Кокорина хотят видеть и футболисты.

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