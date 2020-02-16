Ротенберг заявил, что судьба Кокорина решится в понедельник

Владелец «Сочи» в начале недели отправится на переговоры с руководством «Зенита».

Об этом стало известно сегодня, 16 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, цитируя владельца футбольного клуба «Сочи» Бориса Ротенберга. Он отметил, что в понедельник состоятся переговоры с «Зенитом» по поводу перехода нападающего Александра Кокорина. Ротенберг отметил, что болельщики сочинского клуба очень ждут нового форварда и будут ему рады. Также владелец «Сочи» заявил, что Кокорина хотят видеть и футболисты.

Напоминаем, что футболист до последнего не хотел переходить в «Сочи», но с ним удалось договориться. Он будет играть за клуб до конца сезона.

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