СКА выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 5:4

В выездном матче, состоявшемся в Уфе, петербургские армейцы в овертайме одержали победу над местным «Салаватом Юлаевым».

Встреча СКА и уфимской команды прошла в субботу, 15 февраля в рамках регионального чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Петербургские хоккеисты открыли счет. Первым отправил шайбу в ворота противника Лукас Бенгтссон, однако затем хозяева вывели команду вперед.

В течение матча спортсмены постоянно держали болельщиков в напряжении, забрасывая шайбы одну за другой. В итоге окончательный победитель определился лишь в овертайме: победу петербуржцам принес хет-трик Василия Токранова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российская спортсменка Екатерина Александрова не прошла в финал женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2020. За призовой фонд в 150 тысяч долларов будут бороться представительницы Казахстана и Нидерландов.