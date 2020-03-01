Ксения Собчак сделала заявление о второй беременности

Телеведущая внесла ясность в споры, а также рассказала о любви к еде.

Об этом стало известно 1 марта. Информация о беременности телеведущей Ксении Собчак появляется не в первый раз – СМИ все время ссылаются на анонимные источники, пишет «АН». Поклонники подливают масло в огонь, разглядывая фотографии звезды и находя на них якобы округлившийся живот. Недавно распространился слух о том, что Ксения Собчак якобы подтвердила новость о беременности – она, мол, ждет ребенка от мужа Константина Богомолова.

Наконец журналистка внесла ясность. Она считает, что слухи распространяет журналист Антон Красовский, который однажды заметил, что Ксения Собчак много ест. Он мог сделать вывод о беременности из-за аппетита телеведущей, уверена звезда. Блогер заверила, что не ждет малыша и что просто любит вкусно поесть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак ответила Успенской на жесткую критику.