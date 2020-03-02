Введение в России бесплатного доступа к значимым сайтам отложили

Пока что, договориться о том, как все сделать правильно, не удалось. Фото: Pixabay

Пока что, договориться о том, как все сделать правильно, не удалось. Фото: Pixabay

Изначально планировать осуществить данную инициативу к 1 марта.

Проект Минкомсвязи подвергся критике, поэтому не успел быть согласован в срок. Об этом сообщает РБК с ссылкой на «Коммерсантъ».

ФАС считает, что операторы не могут лишиться права блокировать получение услуг в случае неоплаты связи. Министерство финансов выразило мнение, что бесплатный доступ может ударить по бюджету, потому что налоги от операторов, которые получает государство, уменьшатся из-за снижения доходов.

Помимо этого, было предложено дать операторам связи возможность сделать ежемесячную плату за бесплатный доступ к социально-значимым ресурсам.

Сам список ресурсов пока не утвержден, но создать его планируют в апреле. В него могут попасть государственный сайты, некоторые социальные сети и сервисы электронной почты.

По подсчетам Минкомсвязи, операторам придется потратить 5,7 млрд рублей, чтобы сделал доступ к данным сайтам бесплатным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доступ к порталу Госуслуг станет бесплатным с марта 2020 года.