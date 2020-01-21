Доступ к порталу госуслуг станет бесплатным с марта 2020 года

Россияне смогут бесплатно посетить портал госуслуг и сайты органов власти. С 1 марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении данных ресурсов.

«Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент в послании Федеральному собранию», — передает слова пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова РИА Новости.

Получить доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти россияне смогут даже при нулевом балансе. Трафик при посещении сервисов тратится не будет.

Минкомсвязь РФ также обсуждает механизм бесплатного доступа к поисковикам, соцсетям и мессенджерам.

Напомним, президент России Владимир Путин 15 января выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию. В частности, он предложил обеспечить бесплатный доступ к «социально значимым» отечественным интернет-порталам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские автомобилисты смогут зарезервировать номера с желаемым сочетанием букв и цифр. Для этого необходимо будет заплатить повышенную пошлину или победить в торгах.