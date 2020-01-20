Водители смогут купить «красивые» номера через госуслуги

На сайте госуслуг появится возможность резервировать за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На сайте госуслуг появится возможность резервировать за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления правительства о внесении изменений, которые позволят россиянам резервировать «красивые» регистрационные номера автомобилей.

Документ опубликован на портале правовой информации.

На сайте госуслуг появится возможность резервировать за собой номер с желаемым сочетанием букв и цифр. Но за понравившийся знак нужно будет заплатить повышенную пошлину, либо победить в торгах.

Ранее Минэкономразвития и МВД договорились о концепции, согласно которой государственные регистрационные знаки (ГРЗ) будут поделены на обычные и «красивые» (с совпадающими буквами и цифрами). Получить их автомобилисты смогут через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации машины. Для того, чтобы выбрать для своего автомобиля особенный номер, водитель должен будет заплатить повышенную госпошлину (сколько именно, еще предстоит решить) и выбрать незанятый.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве экономического развития и МВД согласовали порядков продажи «красивых» госномеров для автомобилей. Водители смогут получить такой номерной знак за дополнительную пошлину.