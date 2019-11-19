Автомобилисты смогут купить «красивые» номера на госуслугах

Автомобилисты смогут купить &#171;красивые&#187; номера на госуслугах
Согласован порядков продажи "красивых" госномеров для автомобилей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Министерстве экономического развития и МВД согласовали порядков продажи «красивых» госномеров для автомобилей. Водители смогут получить такой номерной знак за дополнительную пошлину.

Как сообщает «Коммерсант», помимо стандартной процедуры получения государственного номерного знака (ГРЗ), у россиян появится возможность заплатить дополнительную пошлину и самостоятельно выбрать госномер.

ГРЗ с выбранными водителем символами будут выдавать по утвержденным ставкам. Оплата пошлины будет производить через портал госуслуг. Также будет введен повышенный тариф на определенные серии, а отдельные госномера будут выставляться на аукционах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России создадут сервис, оценивающий состояние двигателя автомобиля.

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Автомобилисты смогут купить «красивые» номера на госуслугах
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