Автомобилисты смогут купить «красивые» номера на госуслугах

В Министерстве экономического развития и МВД согласовали порядков продажи «красивых» госномеров для автомобилей. Водители смогут получить такой номерной знак за дополнительную пошлину.

Как сообщает «Коммерсант», помимо стандартной процедуры получения государственного номерного знака (ГРЗ), у россиян появится возможность заплатить дополнительную пошлину и самостоятельно выбрать госномер.

ГРЗ с выбранными водителем символами будут выдавать по утвержденным ставкам. Оплата пошлины будет производить через портал госуслуг. Также будет введен повышенный тариф на определенные серии, а отдельные госномера будут выставляться на аукционах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России создадут сервис, оценивающий состояние двигателя автомобиля.