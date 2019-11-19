В России создадут сервис, оценивающий состояние двигателя автомобиля

В России создадут сервис, оценивающий состояние двигателя автомобиля
Создатели вдохновились Shazam. Фото:pixabay.com

Данный проект будет иметь название «Автошазам». Его запуск планируют в 2021 году.

С помощью данного мобильного приложения станет возможным проанализировать запись звука работающего двигателя. Анализ покажет возраст автомобиля и его пробег. На основе данных анализа приложение может порекомендовать ремонт или сразу записать на него пользователя.

Поиск данных и анализ звуков осуществляет искусственный интеллект, а также онлайн поиск происходит через социальные сети и мессенджеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Приморском районе Санкт-Петербурга в ДТП по Коломяжскому проспекту пострадал пешеход.

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