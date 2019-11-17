После ДТП на Коломяжском госпитализировали пешехода

В Приморском районе Санкт-Петербурга, в четверг, 17 ноября, около 21:50 произошло дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадал пешеход.

ДТП произошло на Коломяжском проспекте, 27-летний водитель Opel сбил пешехода, переходящего дорогу.

«Водитель, двигаясь по Коломяжскому пр. от пр. Королёва к Богатырскому пр., совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора»,— сообщили в сообществе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

В результате случившегося мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали.

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