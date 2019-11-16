ДТП с участием «Яндекс.Такси» и ассенизатора на КАД спровоцировало пробку

Утром в 16 ноября на участке КАД, который находится перед съездом на проспект Косыгина, в результате ДТП образовалась большая пробка.

Дорогу не поделили не поделили автомобиль сервиса «Яндекс.Такси» и ассенизатор.

«На КАДе перед съездом на Косыгу Яндекс-такси приехал в зад ассенизатору, пробка лютая», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 16 ноября на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна в Кировском районе произошло ДТП с участием BMW. Как сообщили очевидцы, автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб прямо у остановки.