ДТП с участием «Яндекс.Такси» и ассенизатора на КАД спровоцировало пробку

ДТП с участием «Яндекс.Такси» и ассенизатора на КАД спровоцировало пробку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром в 16 ноября на участке КАД, который находится перед съездом на проспект Косыгина, в результате ДТП образовалась большая пробка.

Дорогу не поделили не поделили автомобиль сервиса «Яндекс.Такси» и ассенизатор.

«На КАДе перед съездом на Косыгу Яндекс-такси приехал в зад ассенизатору, пробка лютая», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 16 ноября на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна в Кировском районе произошло ДТП с участием BMW. Как сообщили очевидцы, автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб прямо у остановки.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ДТП с участием «Яндекс.Такси» и ассенизатора на КАД спровоцировало пробку
Водители объезжали три туши свинины на дороге в Купчино
Audi врезалась в автобус на Богатырском
В Петербурге инкассатор украл из банкоматов более 8,5 миллионов рублей
Сборная Бельгии прилетела в Петербург
В Испании запретили продажу книги доцента Соколова
Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат выплаты
Такси оторвало прицеп Matiz на Васильевском острове