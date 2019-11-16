BMW остановил только столб на тротуаре у перекрестка Ветеранов

BMW остановил только столб на тротуаре у перекрестка Ветеранов
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 16 ноября на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна в Кировском районе произошло ДТП с участием BMW.

Как сообщили очевидцы, автомобиль выехал на тротуар и врезался в столб прямо у остановки. По словам свидетелей произошедшего, один из водителей отказался проверять наличие алкоголя в крови.

«БМВ смог остановить только столб на тротуаре у перекрестка Ветеранов и Солдата Корзуна. Водитель трижды в рот брал трубу. правда не дул. Отказ от медосвидетельствования ГИБДД написали», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной Сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада реанимации. Другой участник ДТП остался на проезжей части.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и мотоцикла. Мотоциклиста увезли на машине скорой помощи.

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