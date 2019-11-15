«Скорая» увезла мотоциклиста после ДТП на Суворовском

&#171;Скорая&#187; увезла мотоциклиста после ДТП на Суворовском
Осколки от мотоцикла разбросаны на участке. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и мотоцикла. Мотоциклиста увезли на машине скорой помощи.

Авария случилась сегодня днем, 15 ноября, на Суворовском проспекте у дома 49. По словам очевидцев, водитель Mitsubishi решил развернуться через «двойную сплошную», в результате чего сбил мотоциклиста.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» рассказали, что за рулем легковушки находился уроженец одной из южно-азиатских республик.

Другие подробности столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о нефтяных разводах в Обводном канале. Загрязнения сфотографировали петербуржцы.

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«Скорая» увезла мотоциклиста после ДТП на Суворовском
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