Петербуржцы обеспокоены нефтяными разводами в Обводном канале

Жители Петербурга сфотографировали загрязнения в Обводном канале. На поверхности воды видны нефтяные разводы.

Петербуржцы обеспокоены тем, что уткам приходится плавать в такой воде. Загрязнения очевидцы увидели под Ново-Калинкиным мостом.

«У Балтийской тоже, на Московском есть, на Лиговском начинают пропадать», — рассказал о нахождении аналогичных разводов автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам жителей, муть исходит из реки Волковка.

«Бедные утки», — написал один из пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о разводах в Обводном. Радужные образования сфотографировали очевидцы