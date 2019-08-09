На обводном канале обнаружили нефтяные разводы

О разводах на воде рассказали очевидцы в соцсети. Фото: vk.com/spb_today

О разводах на воде рассказали очевидцы в соцсети. Фото: vk.com/spb_today

По Обводному каналу обнаружены нефтяные разводы. В сети появились фото радужных образований на поверхности воды.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП, Санкт-Петербург, Питер онлайн, СПб» социальной сети «ВКонтакте», окружающую среду снова загрязняют. В комментариях многие пользователи возмутились происходящему. Запись опубликовали сегодня, 9 августа, около 6 часов вечера.

«С реки Волковки постоянно течет вода синюшного цвета в Обводный», — заявил пользователь. «Вот что значит богатая страна, это когда нефтяные реки!» — с юмором прокомментировал подписчик. «Чему удивляться ? По дорогам ездят куча «ведер» с текущим маслом и прочими жидкостями. И все это где-нибудь выльется», — пишет другой.

Ранее GazetaSPb сообщала, что со станции «Обводного канала» машина скорой помощи увезла подростка в алкогольном опьянении.