Жители Кировского района пожаловались на запах гари и химии

Жители Кировского района пожаловались на запах гари и химии
Администрация Кировского района. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Жители Кировского района Петербурга пожаловались на неприятный запах. Источником его, как считают активисты, могут быть многочисленные предприятия.

«Пару дней отдохнули от вони, был северный, северо-восточный ветер, и с новой силой завоняло (южный, юго-западный ветер). Вонь чувствуется аж в районе Кировского завода», — посетовала петербурженка Светлана в соцсетях.

Неприятный запах также ощущается на проспекте Ветеранов и на углу улиц Солдата Корзуна и Стойкости. Пахнет, по словам местных жителей, гарью, навозом и чем-то химическим.

Как считает лидер движения «Ульянка Экология», муниципальный депутат МО «Ульянка» Павел Брагин, источником неприятного запаха может быть одно из предприятий.

«Проблема воздуха заключается в том, что все предприятия, которые не имеют I класс опасности, не оборудованы датчиками, которые в онлайн-режиме транслируют, работает или нет предприятие и какие выбросы идут. Это, конечно же, упущение законодательства», — рассказал он gazeta.spb.ru.

Неприятный запах в Кировском районе, по словам Брагина, ощущается регулярно. Это негативно сказывается на экологической обстановке и состоянии самих жителей.

В администрации Кировского района gazeta.spb.ru сообщили, что жалоб в дежурную службу по поводу запаха пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что жители микрорайона Ульянка пожаловались на неприятный запах по ночам.

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Жители Кировского района пожаловались на запах гари и химии
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