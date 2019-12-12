Крематорий для животных в Ульянке снова дымит по ночам

Росприроднадзор подтвердил, что крематорий для животных на территории ООО «ПромЭко» в микрорайоне Ульянка перестал загрязнять воздух. Однако местные жители все еще замечают подозрительный дым и запах по ночам.

Петербуржцы опасаются, что на фоне позитивных новостей, крематорий снова нарушит договоренности и вонь вернется в район. Тревожные сигналы уже появились.

«Видимо, Росприроднадзор свою проверку сделал, и соответственно они вечером опять начали дымить. Непонятно, что они сжигают, чем занимаются ночами. Запах не такой, как был раньше, но иногда бывает», — рассказал gazeta.spb.ru лидер движение «Ульянка Экология», муниципальный депутат МО «Ульянка» Павел Брагин.

Гарантий, что «запах смерти» не вернется в микрорайон, у горожан нет. Просьбы жителей показать видео, доказывающие, что сжиганий по ночам не происходит, «ПромЭко» игнорирует.

«Была договоренность с руководителями «ПромЭко», что они поставят камеру и что она будет работать. В итоге она не работает. Мы уже устали просить их о чем-то», — отметил Брагин.

Если дым по ночам не прекратится, местные жители и активисты намерены настаивать на переносе крематория с проспекта Народного Ополчения за черту города, подальше от жилой застройки.

Напомним, по требованию Роспотребнадзора ООО «ПромЭко» модернизировало оборудование. Теперь через камеру дожига обеспечивается двухэтапное уничтожение вредных выбросов в атмосферу. Отбор проб в ноябре-декабре показал, что превышение концентраций загрязняющих веществ отсутствует.

Неприятный запах мучил жителей Ульянки и Лигово ни один год. Источник его экологам удалось найти весной 2019 года. Оказалось, что вонь источали трубы, сжигающие трупы животных и биоматериалы из ветеринарных клиник. Роспотребнадзор зафиксировал в воздухе превышение азота, оксида азота, диоксида азота и диоксида серы.