На трассе «Нарва» столкнулись две иномарки

На трассе &#171;Нарва&#187; столкнулись две иномарки
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Ленобласти на трассе «Нарва» произошло дорожно-транспортное происшествие. Дорогу не смогли поделить водители двух иномарок.

Авария случилась сегодня, 3 марта, в деревне Телези. По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

На опубликованных кадрах в у соцсети «ВКонтакте» видно, что иномарки выехали с проезжей части на газон.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Калининскую овощебазу оцепил ОМОН.

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