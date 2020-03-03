В Петербурге мальчик нашел сгнивший труп в замерзшей луже

В Петербурге подросток обнаружил труп мужчины возле жилого комплекса. Тело пролежало в замерзшей луже около месяца.

Все произошло в понедельник, 2 марта, по улице Репищева, 10. Сгнившее тело 12-летний мальчик у видел в лесопосадке за жилым комплексом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, труп из замерзшей лужи извлекли сотрудник МЧС.

Погибшему мужчине около 45 лет, он среднего роста, волосы темного цвета. Одет был в зеленую футболку, черные брюки, обуви при нем не было.

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