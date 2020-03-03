В Петербурге грузинское кафе оштрафовали на 1,5 миллиона и лишили 80 литров алкоголя

В Петербурге грузинское кафе оштрафовали на 1,5 миллиона и лишили 80 литров алкоголя
Суд оштрафовал организацию. Фото: pixabay

Прокуратура Василеостровского района провела проверку соблюдения кафе грузинской кухни требований законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции.

Проверка проходила в феврале прошлого года. В ходе визита сотрудников ведомства выяснилось, что организация общественного питания не имеет лицензии на реализацию алкогольной продукции, а также документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате из заведения изъяли более 80 литров грузинского вина и коньяка.

По результатам проверки решением Арбитражного суда организация признана виновной в совершении административного правонарушения. Наказание назначено в виде штрафа в размере 1,5 млн. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге подросток нашел сгнивший труп мужчины.

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