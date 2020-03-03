В Ленобласти просушку дорог решили начать в марте

Несколько лет подряд просушка проводилась только в апреле, Фото: pixabay

Несколько лет подряд просушка проводилась только в апреле, Фото: pixabay

В 2020 году областные дороги решили закрыть на просушку раньше намеченного срока. Весеннюю просушку начнут 15 марта и закончат 14 апреля. Прошлой весной просушка начиналась в начале апреля. В этом году сроки решили передвинуть из-за теплой зимы.

Как сообщает глава комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Денис Седов, несколько лет подряд просушка проводилась только в апреле, однако, по причине аномально теплой погоды этой весной, на дорогах скопилось большое количество воды и покрытие стало чувствительным к нагрузкам. Контролировать проезды большегрузов будут передвижные посы весового контроля.

По словам Седова, штрафы за несоблюдение весогабаритных параметров фурами могут составить до полумиллиона рублей.

По дорогам с асфальтовым покрытием не смогут проехать машины с нагрузкой на каждую ось более 5 тонн, а по дорогам с гравийным покрытием — более 3 тонн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти от снега и наледи очистили более 5 тысяч км дорог.