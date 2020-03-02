В Ленобласти от снега и наледи очистили более 5 тысяч км дорог

Уборка дорог в Ленобласти. Фото: комитет по дорожному хозяйству

Уборка дорог в Ленобласти. Фото: комитет по дорожному хозяйству

За выходные дорожные службы Ленинградской области очистили от снега и наледи более 5 тыс. км покрытия и обочин. В круглосуточном режиме работают 240 едениц спецтехники.

При обработке региональных дорог было использовано более 89 тонн чистой соли и 2 тыс. кубометров песко-соляной смеси. Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Работа в усиленном режиме продолжается. В ближайшие три дня дорожникам предстоит убирать покрытия и обочины в условиях непогоды. В регионе ожидается мокрый снег с дождем. Высота свежевыпавших осадков составит от двух до трех сантиметров.

Информация о ходе уборки каждый час поступает в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за праздничные выходные в Ленинградской области от снега и наледи очистили 500 километров региональных трассы.