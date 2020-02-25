Пятьсот километров дорог очищены от снега в Ленобласти

Пятьсот километров дорог очищены от снега в Ленобласти
Уборка дорог от снега. Фото: комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

В Ленинградской области дорожные службы очистили 500 километров региональных трассы от снега и наледи. Дороги очищены за праздничные выходные.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ «Ленавтодор», из-за постоянных перепадов температур этой аномально теплой зимой, уборка воды с проезжей части становится все более трудоемкой для дорожных служб. На текущий момент больше всего снегоуборочной техники находится на востоке области, где снег еще не растаял.

Диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор» информируют каждый час о процессе уборки трасс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский поезд для уборки снега впечатлил финнов. Поезд-снегоуборщик произвел настоящий фурор в Финляндии, где ж/д пути расчищают от снега тракторами и экскаваторами.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дорожные службы ленобласть снег
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Районные суды Петербурга снова эвакуируют
В Кронштадте на рабочего жилкомсервиса рухнуло дерево
Жители России начали экономить на продуктах
Полицейский УАЗ въехал в «Чижика» и собрал пробку на Передовиков
В течение 2020 года в Петербурге откроется пять онкоцентров
Петербуржцев призвали не покупать мясо «с рук» из-за африканской чумы
В Петербурге реже, чем в других регионах, погибают на дорогах
Устроивший ДТП на Савушкина под наркотиками водитель избежал наказания