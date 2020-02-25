Пятьсот километров дорог очищены от снега в Ленобласти

В Ленинградской области дорожные службы очистили 500 километров региональных трассы от снега и наледи. Дороги очищены за праздничные выходные.

Как сообщили в пресс-службе ГКУ «Ленавтодор», из-за постоянных перепадов температур этой аномально теплой зимой, уборка воды с проезжей части становится все более трудоемкой для дорожных служб. На текущий момент больше всего снегоуборочной техники находится на востоке области, где снег еще не растаял.

Диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор» информируют каждый час о процессе уборки трасс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский поезд для уборки снега впечатлил финнов. Поезд-снегоуборщик произвел настоящий фурор в Финляндии, где ж/д пути расчищают от снега тракторами и экскаваторами.