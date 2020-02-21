Российский поезд для уборки снега впечатлил финнов

Ж/д пути в Финляндии расчищают от снега тракторами и экскаваторами. Фото: pixabay

Ж/д пути в Финляндии расчищают от снега тракторами и экскаваторами. Фото: pixabay

В Финляндию прибыл российский железнодорожный состав для расчистки путей от снега и произвел сильное впечатление на местных жителей.

Как сообщает РИА Новости, поезд-снегоуборщик произвел настоящий фурор в Финляндии, где ж/д пути расчищают от снега тракторами и экскаваторами.

В Агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии рассказали, что поезд для расчистки снега от РЖД пройдет испытания на финской железной дороге в феврале. Финны постараются узнать, подойдет ли российское оборудование для улучшения техобслуживания железных дорог в стране.

Финны уже дали прозвище снегоуборочному поезду — «поезд, поедающий снег, которому нет аналога».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на границе с Финляндией и Эстонией начались пробки.