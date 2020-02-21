Стоят более часа: на границе с Финляндией и Эстонией начались пробки

Стоят более часа: на границе с Финляндией и Эстонией начались пробки
Водители ожидают своей очереди более часа. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

На границах с Финляндией и Эстонией уже начали собираться большие пробки. Увеличение потока машин связано с длинными выходными в честь празднования 23 февраля.

Некоторые водители жалуются, что вынуждены ожидать на контрольном пункте приема более часа. Согласно данным портала «На Границе.Ру», в настоящее время очевидцы для пересечения границы должны дождаться проезда более 60 машин.

«Встали перед шлагбаумом, легковые не пропускают», — пишет один из водителей.

Пробки наблюдаются на пунктах Светогорск и Брусничное.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пассажиропоток во время праздников превысит пропускную способность автомобильных пунктов пропуска в два раза.

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